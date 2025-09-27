Əraqçi: BAEA müfəttişləri hazırda İrandadırlar
Region
- 27 sentyabr, 2025
- 02:09
İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi BMT Təhlükəsizlik Şurasında Çin və Rusiya tərəfindən təqdim olunan, İran əleyhinə sanksiyaları ləğv edən 2231 saylı qətnamənin uzadılması ilə bağlı səsvermədən sonra çıxışı zamanı vurğulayıb ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi (BAEA) müfəttişləri hazırda İranda fəaliyyət göstərir və yoxlamalar aparırlar.
"Report"un məlumatına görə, nazir bunu Fransa nümayəndəsinin İran və BAEA arasında əməkdaşlığın yetəri səviyyədə olmaması ilə bağlı bəyanatına cavab olaraq bildirib.
"Əksinə, BAEA müfəttişləri hazırda İranda mövcuddur və zəruri yoxlamaları həyata keçirirlər", – deyə Əraqçi qeyd edib.
