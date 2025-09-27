İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    Əraqçi: BAEA müfəttişləri hazırda İrandadırlar

    Region
    • 27 sentyabr, 2025
    • 02:09
    Əraqçi: BAEA müfəttişləri hazırda İrandadırlar

    İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi BMT Təhlükəsizlik Şurasında Çin və Rusiya tərəfindən təqdim olunan, İran əleyhinə sanksiyaları ləğv edən 2231 saylı qətnamənin uzadılması ilə bağlı səsvermədən sonra çıxışı zamanı vurğulayıb ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi (BAEA) müfəttişləri hazırda İranda fəaliyyət göstərir və yoxlamalar aparırlar.

    "Report"un məlumatına görə, nazir bunu Fransa nümayəndəsinin İran və BAEA arasında əməkdaşlığın yetəri səviyyədə olmaması ilə bağlı bəyanatına cavab olaraq bildirib.

    "Əksinə, BAEA müfəttişləri hazırda İranda mövcuddur və zəruri yoxlamaları həyata keçirirlər", – deyə Əraqçi qeyd edib.

