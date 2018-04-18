Глава МИД Ирана едет в США

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ 19 апреля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отправится в США.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, в ходе визита главу МИД Ирана будут сопровождать его заместители.

Сообщается, что М.Дж.Зариф примет участие в организованном ООН заседании. Также ожидается выступление главы МИД Ирана в американском Совете по международным отношениям. Отметим, что этот Совет функционирует около века, его членами являются экс-госсекретари США, банкиры, известные адвокаты и журналисты.

Визит главы МИД Ирана продлится 6 дней. В рамках визита запланирована его встреча с генсеком ООН Антонио Гуттерешем. На встрече ожидается обсуждение подписанной договоренности по иранской ядерной программе, ситуации в Йемене и Сирии.