Глава МИД: Грузия будет углублять сотрудничество с Арменией
- 14 ноября, 2025
- 12:58
Грузия заинтересована в еще большем углублении сотрудничества с Арменией.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили на встрече со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном.
Глава МИД отметила, что сотрудничество, дружба и стратегическое партнерство между двумя странами имеют важное значение не только для Грузии и Армении, но и в целом для благосостояния и стабильности Южного Кавказа.
По ее словам, Грузия уже много лет играет ключевую роль в стабильном и мирном развитии региона, будет и впредь способствовать укреплению регионального сотрудничества.
