    Глава МИД: Грузия будет углублять сотрудничество с Арменией

    В регионе
    • 14 ноября, 2025
    • 12:58
    Глава МИД: Грузия будет углублять сотрудничество с Арменией

    Грузия заинтересована в еще большем углублении сотрудничества с Арменией.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили на встрече со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном.

    Глава МИД отметила, что сотрудничество, дружба и стратегическое партнерство между двумя странами имеют важное значение не только для Грузии и Армении, но и в целом для благосостояния и стабильности Южного Кавказа.

    По ее словам, Грузия уже много лет играет ключевую роль в стабильном и мирном развитии региона, будет и впредь способствовать укреплению регионального сотрудничества.

