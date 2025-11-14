Глава МИД: Грузия будет углублять сотрудничество с Арменией

Грузия заинтересована в еще большем углублении сотрудничества с Арменией.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили на встрече со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном.

Глава МИД отметила, что сотрудничество, дружба и стратегическое партнерство между двумя странами имеют важное значение не только для Грузии и Армении, но и в целом для благосостояния и стабильности Южного Кавказа.

По ее словам, Грузия уже много лет играет ключевую роль в стабильном и мирном развитии региона, будет и впредь способствовать укреплению регионального сотрудничества.