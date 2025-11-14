İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Gürcüstan XİN rəhbəri: Ermənistanla əməkdaşlığı daha da dərinləşdirəcəyik

    Region
    • 14 noyabr, 2025
    • 12:43
    Gürcüstan XİN rəhbəri: Ermənistanla əməkdaşlığı daha da dərinləşdirəcəyik

    Gürcüstan Ermənistanla qarşıdakı dövrdə əməkdaşlığı daha da dərinləşdirəcək.

    "Report"un Gürcüstan bürosunun məlumatına görə, bunu xarici işlər naziri Maka Boçorişvili ermənistanlı həmkarı Ararat Mirzoyanla Tbilisidə görüşündə deyib.

    XİN başçısı deyib ki, iki ölkə arasında əməkdaşlıq, dostluq və strateji tərəfdaşlığın həm Gürcüstan və Ermənistan üçün, həm də bütövlükdə regionun rifahı və sabitliyi üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır.

    Onun sözlərinə görə, Gürcüstan Cənubi Qafqazın sabit və dinc inkişafında illərdir mühüm rol oynayır və bundan sonra da regional əməkdaşlığın möhkəmlənməsinə töhfə verməyə davam edəcək.

    Son xəbərlər

    12:57

    ADY: 10 ayda qatarlar heyvanlarla 48 dəfə toqquşub

    İnfrastruktur
    12:57

    Eksternat imtahanları üçün sənəd qəbulu başlayır

    Digər
    12:52

    "Qarabağ" azarkeşlərinə "Napoli" ilə matç üçün ayrılan yer sayı açıqlanıb, biletlər satışa çıxır

    Futbol
    12:51

    İndoneziyada torpaq sürüşməsi nəticəsində 3 nəfər ölüb, 20 nəfər itkin düşüb

    Digər ölkələr
    12:49
    Foto

    Leyla Əliyeva Mingəçevirdə yerləşən avarçəkmə bazasında idmançılarla görüşüb

    Daxili siyasət
    12:43

    Gürcüstan XİN rəhbəri: Ermənistanla əməkdaşlığı daha da dərinləşdirəcəyik

    Region
    12:39

    Azərbaycan əhalisinin 10 aylıq xərclərinin 6 %-i yanacaqla bağlı olub

    Energetika
    12:39

    Ermənistan Prezidenti Gürcüstana səfər edəcək

    Region
    12:35

    "Real" İngiltərə klubunun futbolçusunu heyətinə cəlb etmək istəyir

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti