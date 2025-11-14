Gürcüstan XİN rəhbəri: Ermənistanla əməkdaşlığı daha da dərinləşdirəcəyik
Region
- 14 noyabr, 2025
- 12:43
Gürcüstan Ermənistanla qarşıdakı dövrdə əməkdaşlığı daha da dərinləşdirəcək.
"Report"un Gürcüstan bürosunun məlumatına görə, bunu xarici işlər naziri Maka Boçorişvili ermənistanlı həmkarı Ararat Mirzoyanla Tbilisidə görüşündə deyib.
XİN başçısı deyib ki, iki ölkə arasında əməkdaşlıq, dostluq və strateji tərəfdaşlığın həm Gürcüstan və Ermənistan üçün, həm də bütövlükdə regionun rifahı və sabitliyi üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Onun sözlərinə görə, Gürcüstan Cənubi Qafqazın sabit və dinc inkişafında illərdir mühüm rol oynayır və bundan sonra da regional əməkdaşlığın möhkəmlənməsinə töhfə verməyə davam edəcək.
