    Глава МИД Грузии примет участие в Будапештском глобальном диалоге

    В регионе
    • 09 февраля, 2026
    • 12:44
    Глава МИД Грузии примет участие в Будапештском глобальном диалоге

    Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили сегодня посетит Венгрию с официальным визитом.

    Как передает Report со ссылкой на МИД Грузии, официальный визит продлится два дня.

    Мака Бочоришвили примет участие в Будапештском глобальном диалоге.

    В рамках визита глава МИД Грузии проведет встречу с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто. По итогам переговоров стороны выступят с заявлениями для прессы.

    Кроме того, запланирована встреча со спикером Национального собрания Венгрии Ласло Кёвером.

