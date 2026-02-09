Глава МИД Грузии примет участие в Будапештском глобальном диалоге
В регионе
- 09 февраля, 2026
- 12:44
Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили сегодня посетит Венгрию с официальным визитом.
Как передает Report со ссылкой на МИД Грузии, официальный визит продлится два дня.
Мака Бочоришвили примет участие в Будапештском глобальном диалоге.
В рамках визита глава МИД Грузии проведет встречу с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто. По итогам переговоров стороны выступят с заявлениями для прессы.
Кроме того, запланирована встреча со спикером Национального собрания Венгрии Ласло Кёвером.
