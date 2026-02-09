Глава МИД Грузии примет участие в Будапештском глобальном диалоге

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили сегодня посетит Венгрию с официальным визитом.

Как передает Report со ссылкой на МИД Грузии, официальный визит продлится два дня.

Мака Бочоришвили примет участие в Будапештском глобальном диалоге.

В рамках визита глава МИД Грузии проведет встречу с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто. По итогам переговоров стороны выступят с заявлениями для прессы.

Кроме того, запланирована встреча со спикером Национального собрания Венгрии Ласло Кёвером.