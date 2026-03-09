Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    В Азербайджане 10 марта ожидаются небольшие осадки и туман

    Экология
    • 09 марта, 2026
    • 12:49
    В Азербайджане 10 марта ожидаются небольшие осадки и туман

    В Баку и на Абшеронском полуострове 10 марта ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Однако в ночь с 9-го на 10-ое марта в отдельных местах возможны небольшие осадки. Северо-восточный ветер в дневные часы сменится юго-восточным.

    Температура воздуха ночью составит 2-4, днем - 5-8° тепла. Атмосферное давление повысится до 779 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем - 60-65%.

    В ряде районов Азербайджана пройдут кратковременные дожди, в горной местности ожидается снег. Ночью и утром в некоторых восточных регионах осадки могут принять интенсивный характер. Ближе к вечеру дожди постепенно прекратятся. Местами прогнозируется туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 0-4, днем - 5-10 тепла. В горах ночью 8-13, в высокогорье - 15-20, днем - 2-7° мороза.

    осадки туман Азербайджан Прогноз погоды
    Лента новостей