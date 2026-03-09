В Гёйгёле выявлена крупная партия немаркированных сигарет и контрафактного алкоголя
Бизнес
- 09 марта, 2026
- 13:01
В Гёйгёльском районе по четырем адресам изъято более 8,3 тыс. пачек немаркированных сигарет и почти 700 единиц алкоголя с поддельными акцизными марками.
Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете.
Отмечается, что оперативно-розыскные мероприятия были проведены на основании решения суда.
"В результате обнаружено 8 314 пачек табачных изделий различных марок без обязательной маркировки Азербайджана, а также 695 единиц алкогольной продукции с поддельными акцизными марками", - говорится в сообщении.
По факту проводится расследование.
Последние новости
13:38
Сахиба Гафарова обсудила региональную ситуацию со спикером парламента ПакистанаМилли Меджлис
13:36
СМИ: Уиткофф и Кушнер отменили поездку в ИзраильДругие страны
13:30
Сербия временно запретила экспорт нефти и нефтепродуктовЭнергетика
13:25
Подразделение командования НАТО в финском Риихимяки начнет деятельность в 2027 годуДругие страны
13:20
В Баку задержан карманник, укравший кошелек в маршрутном автобусеПроисшествия
13:11
ЦАХАЛ начинает новую серию авиаударов по "Хезболлах" в БейрутеДругие страны
13:03
Кристалина Георгиева: Нужно готовиться к "немыслимому" из-за конфликта на Ближнем ВостокеДругие страны
13:01
В Гёйгёле выявлена крупная партия немаркированных сигарет и контрафактного алкоголяБизнес
12:51