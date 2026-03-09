В Гёйгёле выявлена крупная партия немаркированных сигарет и контрафактного алкоголя

В Гёйгёльском районе по четырем адресам изъято более 8,3 тыс. пачек немаркированных сигарет и почти 700 единиц алкоголя с поддельными акцизными марками.

Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете.

Отмечается, что оперативно-розыскные мероприятия были проведены на основании решения суда.

"В результате обнаружено 8 314 пачек табачных изделий различных марок без обязательной маркировки Азербайджана, а также 695 единиц алкогольной продукции с поддельными акцизными марками", - говорится в сообщении.

По факту проводится расследование.