В Баку задержан карманник, укравший кошелек в маршрутном автобусе
Происшествия
- 09 марта, 2026
- 13:20
В Баку задержан 44-летний Джалаледдин Абдуллазаде, укравший кошелек с 200 манатами в маршрутном автобусе.
Об этом Report сообщили в МВД.
По данным ведомства, в полицию поступило заявление о краже кошелька с 200 манатами у одного из пассажиров. В ходе оперативных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый - ранее неоднократно судимый Джалаледдин Абдуллазаде.
Следствие установило, что кража была зафиксирована камерами видеонаблюдения в автобусе.
По факту проводится расследование.
Последние новости
13:38
Сахиба Гафарова обсудила региональную ситуацию со спикером парламента ПакистанаМилли Меджлис
13:36
СМИ: Уиткофф и Кушнер отменили поездку в ИзраильДругие страны
13:30
Сербия временно запретила экспорт нефти и нефтепродуктовЭнергетика
13:25
Подразделение командования НАТО в финском Риихимяки начнет деятельность в 2027 годуДругие страны
13:20
В Баку задержан карманник, укравший кошелек в маршрутном автобусеПроисшествия
13:11
ЦАХАЛ начинает новую серию авиаударов по "Хезболлах" в БейрутеДругие страны
13:03
Кристалина Георгиева: Нужно готовиться к "немыслимому" из-за конфликта на Ближнем ВостокеДругие страны
13:01
В Гёйгёле выявлена крупная партия немаркированных сигарет и контрафактного алкоголяБизнес
12:51