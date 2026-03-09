Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    В Баку задержан карманник, укравший кошелек в маршрутном автобусе

    Происшествия
    • 09 марта, 2026
    • 13:20
    В Баку задержан карманник, укравший кошелек в маршрутном автобусе

    В Баку задержан 44-летний Джалаледдин Абдуллазаде, укравший кошелек с 200 манатами в маршрутном автобусе.

    Об этом Report сообщили в МВД.

    По данным ведомства, в полицию поступило заявление о краже кошелька с 200 манатами у одного из пассажиров. В ходе оперативных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый - ранее неоднократно судимый Джалаледдин Абдуллазаде.

    Следствие установило, что кража была зафиксирована камерами видеонаблюдения в автобусе.

    По факту проводится расследование.

    карманник автобус МВД Азербайджана кража кошелька
    Bakıda avtobuslarda cibgirlik edən şəxs saxlanılıb
    Ты - Король

    Последние новости

    13:38

    Сахиба Гафарова обсудила региональную ситуацию со спикером парламента Пакистана

    Милли Меджлис
    13:36

    СМИ: Уиткофф и Кушнер отменили поездку в Израиль

    Другие страны
    13:30

    Сербия временно запретила экспорт нефти и нефтепродуктов

    Энергетика
    13:25

    Подразделение командования НАТО в финском Риихимяки начнет деятельность в 2027 году

    Другие страны
    13:20

    В Баку задержан карманник, укравший кошелек в маршрутном автобусе

    Происшествия
    13:11

    ЦАХАЛ начинает новую серию авиаударов по "Хезболлах" в Бейруте

    Другие страны
    13:03

    Кристалина Георгиева: Нужно готовиться к "немыслимому" из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Другие страны
    13:01

    В Гёйгёле выявлена крупная партия немаркированных сигарет и контрафактного алкоголя

    Бизнес
    12:51

    В Азербайджане за выходные задержаны 90 человек, находившихся в розыске

    Происшествия
    Лента новостей