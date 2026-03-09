В Баку задержан карманник, укравший кошелек в маршрутном автобусе

В Баку задержан 44-летний Джалаледдин Абдуллазаде, укравший кошелек с 200 манатами в маршрутном автобусе.

Об этом Report сообщили в МВД.

По данным ведомства, в полицию поступило заявление о краже кошелька с 200 манатами у одного из пассажиров. В ходе оперативных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый - ранее неоднократно судимый Джалаледдин Абдуллазаде.

Следствие установило, что кража была зафиксирована камерами видеонаблюдения в автобусе.

По факту проводится расследование.