В Азербайджане за выходные задержаны 90 человек, находившихся в розыске

В Азербайджане в минувшие выходные правоохранительными органами задержаны в общей сложности 90 человек, находившихся в розыске.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Согласно информации, 52 из них разыскивались в связи с наличием долгов по различным платежам.