В Азербайджане за выходные задержаны 90 человек, находившихся в розыске
Происшествия
- 09 марта, 2026
- 12:51
В Азербайджане в минувшие выходные правоохранительными органами задержаны в общей сложности 90 человек, находившихся в розыске.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
Согласно информации, 52 из них разыскивались в связи с наличием долгов по различным платежам.
