Həftəsonu axtarışda olan 90 nəfər saxlanılıb
Hadisə
- 09 mart, 2026
- 12:35
Həftəsonu axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 90 nəfər saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, borclu şəxs qismində axtarışda olan 52 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
