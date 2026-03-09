İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Hadisə
    • 09 mart, 2026
    • 12:35
    Həftəsonu axtarışda olan 90 nəfər saxlanılıb

    Həftəsonu axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 90 nəfər saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, borclu şəxs qismində axtarışda olan 52 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

