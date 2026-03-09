Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Подразделение командования НАТО в финском Риихимяки начнет деятельность в 2027 году

    Подразделение командования НАТО в финском Риихимяки начнет деятельность в 2027 году

    Министр обороны Финляндия Антти Хяккянен объявил о создании в Риихимяки подразделения командования и управления НАТО (DCM), оно начнет работу в начале 2027 года.

    Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе финского военного ведомства.

    По словам министра, появление такого подразделения усилит возможности НАТО по защите Финляндии и региона Крайнего Севера, а также укрепит статус гарнизона Риихимяки как центра экспертизы в системах командования и управления.

    Решение о размещении модуля было принято на основе анализа обороны страны с учетом потребностей НАТО и национальных интересов Финляндии.

    DCM будет предоставлять услуги связи и информационных систем для поддержки сил и команд НАТО в Финляндии и, при необходимости, в других странах альянса. В подразделении планируется около 60 сотрудников, все позиции займут финские специалисты.

    Рийхимяки находится примерно в 69 километрах севернее от Хельсинки.

