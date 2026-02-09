İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    

    Gürcüstan XİN başçısı Budapeşt Qlobal Dialoqunda iştirak edəcək

    Region
    • 09 fevral, 2026
    • 12:52
    Gürcüstan XİN başçısı Budapeşt Qlobal Dialoqunda iştirak edəcək

    Gürcüstanın xarici işlər naziri Maka Boçorişvili bu gün Macarıstana rəsmi səfər edəcək.

    "Report" Gürcüstan XİN-ə istinadən xəbər verir ki, səfər iki gün davam edəcək.

    Nazir Budapeşt Qlobal Dialoqunda iştirak edəcək.

    Səfər çərçivəsində M.Boçorişvili Macarıstanın xarici işlər və ticarət naziri Peter Siyarto ilə görüşəcək. Danışıqların yekunu üzrə tərəflər mətbuata bəyanatlarla çıxış edəcəklər.

    Bundan başqa, Macarıstan Milli Assambleyasının spikeri Laslo Köverlə də görüşün keçirilməsi planlaşdırılıb.

    Gürcüstan Budapeşt Qlobal Dialoqu Maka Boçorişvili
    Глава МИД Грузии примет участие в Будапештском глобальном диалоге

