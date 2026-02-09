Gürcüstan XİN başçısı Budapeşt Qlobal Dialoqunda iştirak edəcək
Region
- 09 fevral, 2026
- 12:52
Gürcüstanın xarici işlər naziri Maka Boçorişvili bu gün Macarıstana rəsmi səfər edəcək.
"Report" Gürcüstan XİN-ə istinadən xəbər verir ki, səfər iki gün davam edəcək.
Nazir Budapeşt Qlobal Dialoqunda iştirak edəcək.
Səfər çərçivəsində M.Boçorişvili Macarıstanın xarici işlər və ticarət naziri Peter Siyarto ilə görüşəcək. Danışıqların yekunu üzrə tərəflər mətbuata bəyanatlarla çıxış edəcəklər.
Bundan başqa, Macarıstan Milli Assambleyasının spikeri Laslo Köverlə də görüşün keçirilməsi planlaşdırılıb.
Son xəbərlər
13:02
Çempionlar Liqası: "Nyukasl"ın "Qarabağ" azarkeşləri üçün ayırdığı biletlərin sayı müəyyənləşibFutbol
13:00
Sabah Bakıya və rayonlara qar yağacaq - PROQNOZEkologiya
12:58
Lavrov: Ukraynada təhlükəsizliyimizi təhdid edən silahların yerləşdirilməsinə yol verməyəcəyikRegion
12:54
"Bank Respublika"nın "Qızıl Seçim" lotereyası davam edirMaliyyə
12:53
Azərbaycan və Lüksemburq maliyyə sektorunda əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edibMaliyyə
12:52
Gürcüstan XİN başçısı Budapeşt Qlobal Dialoqunda iştirak edəcəkRegion
12:49
Foto
Azərbaycanda bu il üçün 5 neft və qaz yatağı üzrə investisiya imkanları müzakirə olunubEnergetika
12:45
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Özbəkistandakı toplanış komanda üçün çox faydalı oldu"Futbol
12:34