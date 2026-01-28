Глава МИД: Ереван и Вашингтон завершили переговоры по соглашению в атомной энергетике

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Армения завершила переговоры с США по вопросу сотрудничества в сфере атомной энергетики.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил в ПАСЕ министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

    "Мы уже завершили переговоры по соглашению, которое позволит наладить сотрудничество в сфере ядерной энергетики. Таким образом, отношения между Арменией и Соединенными Штатами продолжают развиваться", - сказал Мирзоян, отметив, что между Вашингтоном и Ереваном установилось стратегическое партнерство.

    Он отметил, что совместно с американскими коллегами изучаются новые направления и возможности для углубления двусторонних отношений.

    "На данный момент мы видим готовность и заинтересованность обеих сторон и искренне верим, что это приведет к еще более тесному сотрудничеству", - добавил глава МИД.

    Армения США Арарат Мирзоян ядерная энергетика сотрудничество
    İrəvan və Vaşinqton atom enerjisi üzrə danışıqları başa çatdırıb
    FM: Yerevan and Washington completed negotiations on nuclear energy deal

