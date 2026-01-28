İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    İrəvan və Vaşinqton atom enerjisi üzrə danışıqları başa çatdırıb

    Energetika
    • 28 yanvar, 2026
    • 16:25
    İrəvan və Vaşinqton atom enerjisi üzrə danışıqları başa çatdırıb
    Ararat Mirzoyan

    Ermənistan ABŞ ilə atom enerjisi sahəsində əməkdaşlıq üzrə danışıqları tamamlayıb.

    "Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, bu barədə Avropa Şurası Parlament Assambleyasında (AŞPA) Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan bildirib.

    "Biz artıq nüvə enerjisi sahəsində əməkdaşlığı təmin edəcək saziş üzrə danışıqları başa çatdırmışıq. Beləliklə, Ermənistan və ABŞ arasında münasibətlər inkişaf etməkdə davam edir", - deyən Mirzoyan əlavə edib ki, Vaşinqtonla İrəvan arasında strateji tərəfdaşlıq qurulub.

    O, amerikalı həmkarları ilə ikitərəfli münasibətlərin dərinləşdirilməsi üçün yeni istiqamətlər və imkanların araşdırıldığını bildirib. "Hazırda biz hər iki tərəfin hazırlığını və marağını görür və inanırıq ki, bu, daha sıx əməkdaşlığa gətirib çıxaracaq", - deyə XİN rəhbəri əlavə edib.

    Ermənistan ABŞ
    Глава МИД: Ереван и Вашингтон завершили переговоры по соглашению в атомной энергетике
    FM: Yerevan and Washington completed negotiations on nuclear energy deal

    Son xəbərlər

    00:47
    Video

    Çempionlar Liqası: "Liverpul" - "Qarabağ" oyununda ilk hissə yekunlaşıb - YENİLƏNİR-3

    Futbol
    00:36

    FTB ABŞ-nin Fulton dairəsinin seçki komissiyasında axtarış aparır

    Digər ölkələr
    00:12

    Britaniya səfiri: Azərbaycan futbolunun bu səviyyəyə qalxmasını görmək qürurvericidir

    Futbol
    23:46

    Makron Rusiyanın Xarkovda sərnişin qatarına hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    23:31

    Rubio: Uitkoff və Kuşner Ukrayna ilə bağlı növbəti danışıqlarda iştirak etməyəcəklər

    Digər ölkələr
    23:20

    ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi faiz dərəcəsini 3,5-3,75 % səviyyəsində saxlayıb

    Digər ölkələr
    23:14

    Naxçıvanın gəlirləri üzrə ümumi daxilolmalar 450,7 mln manat təşkil edib

    Maliyyə
    23:03

    Rimas Kurtinaytis: "Basketbolçularımız "Neftçi" ilə matçda yaxşı mübarizə apardılar"

    Komanda
    22:50

    "Liverpul" və "Qarabağ" komandalarının start heyətləri açıqlanıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti