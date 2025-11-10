Глава МИД Армении отправится с рабочим визитом в Данию

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 11 ноября отправится с двухдневным рабочим визитом в Данию.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом на своей официальной странице в Facebook написала пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

Согласно информации, Мирзоян встретится с датским коллегой Ларсом Лёкке Расмуссеном. Запланированы также другие встречи и обсуждения.

"В повестку дня включены вопросы как развития двусторонних отношений Армения-Дания, так и углубления партнерства Армении и ЕС с учетом нынешнего председательства Дании в Совете Евросоюза", - говорится в сообщении.