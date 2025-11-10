İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Ermənistanın XİN başçısı Danimarkaya işgüzar səfər edəcək

    Region
    • 10 noyabr, 2025
    • 19:51
    Ermənistanın XİN başçısı Danimarkaya işgüzar səfər edəcək

    Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan noyabrın 11-də Danimarkaya iki günlük işgüzar səfər edəcək.

    "Report"un Ermənistan mətbuatına istinadən məlumatına görə, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ani Badalyan feysbukdakı səhifəsində yazıb.

    Məlumata görə, Mirzoyan danimarkalı həmkarı Lars Lökke Rasmussenlə görüşəcək. Səfər zamanı həmçinin digər görüşlər və müzakirələr də planlaşdırılır.

    "Gündəliyə həm Ermənistan-Danimarka ikitərəfli münasibətlərinin inkişafı, həm də Danimarkanın Avropa İttifaqı Şurasına hazırkı sədrliyi nəzərə alınmaqla Ermənistan-Aİ tərəfdaşlığının dərinləşdirilməsi ilə bağlı məsələlər daxildir", - məlumatda bildirilir.

    Ararat Mirzoyan Danimarka işgüzar səfər
    Глава МИД Армении отправится с рабочим визитом в Данию

    Son xəbərlər

    20:13
    Video

    Hindistanda partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 13 nəfərə çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    20:01

    Çingiz Hüseynzadə: Ümid edirəm ki, Azərbaycan idmançıları bütün yarışlarda üstünlük qazanacaqlar

    Komanda
    19:51

    Ermənistanın XİN başçısı Danimarkaya işgüzar səfər edəcək

    Region
    19:33

    İsrail "Hizbullah"ın Livandakı hədəflərinə zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    19:28
    Foto

    Azərbaycanın cüdo millisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının qalibi olub

    Fərdi
    19:15

    TRIPP iri investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi üçün zəruri şərtdir – RƏY

    İnfrastruktur
    19:13

    Balakəndə çoban iti 83 yaşlı kişini parçalayaraq öldürüb

    Hadisə
    19:01

    Babək Quliyev Türkiyə - Ukrayna matçının hakim-inspektoru olacaq

    Futbol
    18:51

    Hərbi parad Azərbaycan-Türkiyə-Pakistan həmrəyliyin nümayişi idi - RƏY

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti