ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор

    Глава МИД Армении: Мирный процесс требует внимания и осторожности

    В регионе
    • 10 сентября, 2025
    • 17:01
    Глава МИД Армении: Мирный процесс требует внимания и осторожности

    Глава МИД Армении Арарат Мирзоян назвал парафирование мирного договора между Ереваном и Баку важным событием.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    "Можно сказать, что мир установился, однако мы все еще находимся в начале пути", - сказал Мирзоян.

    Он отметил, что это долгий процесс, который требует внимания и осторожности.

    "Мир - это долгий процесс, он требует заботы и внимания, он требует осторожности в отношении каждого сказанного слова", - заявил глава дипведомства.

    По словам Мирзояна, тем не менее, даже после подписания мирного договора в ближайшем будущем, между двумя сторонами остается ряд нерешенных вопросов.

    "Пока что стороны не стреляют друг в друга, риск эскалации близок к нулю, риск возникновения горячего конфликта минимален, но остается много проблем", - сказал он.

    Арарат Мирзоян Армения Азербайджан мирный договор
    Ararat Mirzoyan: Sülh bərqərar olub, lakin biz hələ də yolun başlanğıcındayıq
    Mirzoyan: Peace deal with Baku a significant step, but long road ahead

    Последние новости

    17:49

    Россия и Иран обсудили строительство ж/д Решт-Астара

    Инфраструктура
    17:49

    Экс-глава Верховного суда Сушила Карки может возглавить временное правительство Непала

    Другие страны
    17:47

    Премьер Армении: Есть силы, которые хотят разрушить мир с Баку

    В регионе
    17:43

    Пашинян: Расходы на оборону Армении в будущем году будут ниже 2025 года

    В регионе
    17:40

    Правые и левые радикалы в Европарламенте вновь собираются требовать отставки фон дер Ляйен

    Другие страны
    17:27

    Мирзоян: Армения обсуждает с США проекты по ж/д инфраструктуре

    В регионе
    17:21

    В Литве на заправке взорвались вагоны с газом

    Другие
    17:16

    Хикмет Гаджиев и Кристофер Ландау обсудили отношения Азербайджана и США

    Внешняя политика
    17:13

    В Непале из тюрем сбежали более 7,5 тысяч заключенных

    Другие страны
    Лента новостей