Глава МИД Армении: Мирный процесс требует внимания и осторожности

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян назвал парафирование мирного договора между Ереваном и Баку важным событием.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

"Можно сказать, что мир установился, однако мы все еще находимся в начале пути", - сказал Мирзоян.

Он отметил, что это долгий процесс, который требует внимания и осторожности.

"Мир - это долгий процесс, он требует заботы и внимания, он требует осторожности в отношении каждого сказанного слова", - заявил глава дипведомства.

По словам Мирзояна, тем не менее, даже после подписания мирного договора в ближайшем будущем, между двумя сторонами остается ряд нерешенных вопросов.

"Пока что стороны не стреляют друг в друга, риск эскалации близок к нулю, риск возникновения горячего конфликта минимален, но остается много проблем", - сказал он.