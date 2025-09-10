Ararat Mirzoyan: Sülh bərqərar olub, lakin biz hələ də yolun başlanğıcındayıq
Region
- 10 sentyabr, 2025
- 17:12
Ermənistan xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan İrəvan və Bakı arasında sülh müqaviləsinin paraflanmasını mühüm hadisə adlandırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i məlumat yayıb.
"Demək olar ki, sülh bərqərar olub, lakin biz hələ də yolun başlanğıcındayıq", - A.Mirzoyan bildirib.
O qeyd edib ki, bu, diqqət və ehtiyat tələb edən uzun bir prosesdir: "Sülh uzun bir prosesdir, o diqqət, deyilən hər bir sözə qarşı ehtiyatlı olmağı tələb edir".
A.Mirzoyanın sözlərinə görə, buna baxmayaraq, iki tərəf arasında bir sıra həll olunmamış məsələlər qalır: "Hələlik tərəflər bir-birinə atəş açmır, eskalasiya riski sıfıra yaxındır, lakin bir çox problemlər qalır".
Son xəbərlər
17:57
Aviasiyada rəqəmsal transformasiya və təhlükəsizlik - Azərbaycanın dünyaya mesajıİnfrastruktur
17:55
Bakı Dəniz Limanı Almaniya şirkətləri ilə əməkdaşlıq imkanlarını müəyyənləşdirirİnfrastruktur
17:54
Foto
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Ölkəmizi III MDB Oyunlarında layiqincə təmsil edəcəyik"Fərdi
17:51
Ermənistanın Baş naziri: Bakı ilə sülhü pozmaq istəyən qüvvələr varRegion
17:44
Bakıda 10 nəfərin öldüyü partlayışla bağlı məhkəmədə bəzi zərərçəkənlərlə barışıq əldə olunubHadisə
17:43
"Qəbələ" yetirməsini icarəyə götürübFutbol
17:42
Azərbaycan və ABŞ enerji sahəsində sərmayələri genişləndirirEnergetika
17:38
Gürcüstanda yerli seçkiləri izləyəcək 19 müşahidə təşkilatı qeydiyyata alınıbRegion
17:37