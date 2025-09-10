İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    Ararat Mirzoyan: Sülh bərqərar olub, lakin biz hələ də yolun başlanğıcındayıq

    Region
    • 10 sentyabr, 2025
    • 17:12
    Ararat Mirzoyan: Sülh bərqərar olub, lakin biz hələ də yolun başlanğıcındayıq
    Ararat Mirzoyan

    Ermənistan xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan İrəvan və Bakı arasında sülh müqaviləsinin paraflanmasını mühüm hadisə adlandırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i məlumat yayıb.

    "Demək olar ki, sülh bərqərar olub, lakin biz hələ də yolun başlanğıcındayıq", - A.Mirzoyan bildirib.

    O qeyd edib ki, bu, diqqət və ehtiyat tələb edən uzun bir prosesdir: "Sülh uzun bir prosesdir, o diqqət, deyilən hər bir sözə qarşı ehtiyatlı olmağı tələb edir".

    A.Mirzoyanın sözlərinə görə, buna baxmayaraq, iki tərəf arasında bir sıra həll olunmamış məsələlər qalır: "Hələlik tərəflər bir-birinə atəş açmır, eskalasiya riski sıfıra yaxındır, lakin bir çox problemlər qalır".

    Ermənistan Ararat Mirzoyan SÜLH Azərbaycan
    Глава МИД Армении: Мирный процесс требует внимания и осторожности
    Mirzoyan: Peace deal with Baku a significant step, but long road ahead

