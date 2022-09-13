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Глава Луганской ОВА: Продолжаются бои за Лиман, ВС РФ покинули Кременную

Глава Луганской ОВА: Продолжаются бои за Лиман, ВС РФ покинули Кременную Продолжаются бои за контроль над городом Лиман, откуда начнется деоккупация Луганской области Украины. На участок Сватово-Троицкое РФ, вблизи украинско-российской границы, стягивает остатки своих войск.
В регионе
13 сентября 2022 г. 12:39
Глава Луганской ОВА: Продолжаются бои за Лиман, ВС РФ покинули Кременную

Продолжаются бои за контроль над городом Лиман, откуда начнется деоккупация Луганской области Украины. На участок Сватово-Троицкое РФ, вблизи украинско-российской границы, стягивает остатки своих войск.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом в эфире Настоящего времени рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Основной удар, конечно, будет там. Оттуда и начнется деоккупация Луганской области", - отметил Гайдай.

В настоящее время противник пытается создать оборонный рубеж в районе Сватово-Троицкого. "Там граница с РФ и уже переход от Лимана в Луганскую область", - объяснил Гайдай.

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Версия на азербайджанском языке Luqanskın rəhbəri: "Rusiya ordusu Kremennaya şəhərini tərk edib"

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