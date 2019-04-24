Иранские СМИ: Генерал КСИР уволен, но не искал убежища в посольстве США - ОБНОВЛЕНО

Бывший бригадный генерал Корпуса стражей Исламской революции Али Насири опроверг информацию о своем побеге в интервью иранскому агентству Fars, сообщает Report.





*** 17:31

Бывший бригадный генерал Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Али Насири, ранее возглавлявший контрразведывательный аппарат этой организации, бежал из Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает сайт Iran Commentary со ссылкой на неназванные источники.

Сообщается, что человек, близкий к главе разведывательной организации КСИР Хоссейну Таебу, пролил свет на встречу, якобы состоявшуюся 11 апреля между высокопоставленными разведчиками КСИР, в ходе которой между Таебом и Насири разгорелся словесный спор, в результате которого Насири преждевременно покинул встречу.

После этого Насири, якобы отказывался появляться на работе в течение двух дней. Последующее расследование показало, что он покинул страну.

По данным СМИ, расследование, начатое подразделениями контрразведки КСИР, показало, что Насири бежал в одну из стран Персидского залива, попросив политического убежища в местном посольстве США.

Полагают, что у Насири был большой объем документов, фиксирующих поездки старших командиров КСИР, сотрудников разведки и оперативных подразделений в зарубежные страны под прикрытием дипломатических миссий.

Вероятно, с этим бегством связана отставка командующего КСИР генерала Джафари со своего поста.