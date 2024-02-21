Глава Европарламента и премьер Грузии обсудили процесс евроинтеграции

Председатель Европарламента Роберта Метсола и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе переговоров в Брюсселе обсудили процесс евроинтеграции страны.

Председатель Европарламента Роберта Метсола и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе переговоров в Брюсселе обсудили процесс евроинтеграции страны.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

Кобахидзе отметил о важности предоставления Грузии статуса кандидата, подчеркнув, что новое правительство под его руководством продолжает работать над достижением дальнейшего прогресса на пути вступления страны в Евросоюз. Он подчеркнул роль и поддержку Европарламента в этом вопросе.

Стороны также обсудили вопрос безопасности и стабильности в регионе и мире, а также ряд актуальных вопросов.