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Глава Европарламента и премьер Грузии обсудили процесс евроинтеграции

Глава Европарламента и премьер Грузии обсудили процесс евроинтеграции Председатель Европарламента Роберта Метсола и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе переговоров в Брюсселе обсудили процесс евроинтеграции страны.
В регионе
21 февраля 2024 г. 16:09
Глава Европарламента и премьер Грузии обсудили процесс евроинтеграции

Председатель Европарламента Роберта Метсола и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе переговоров в Брюсселе обсудили процесс евроинтеграции страны.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

Кобахидзе отметил о важности предоставления Грузии статуса кандидата, подчеркнув, что новое правительство под его руководством продолжает работать над достижением дальнейшего прогресса на пути вступления страны в Евросоюз. Он подчеркнул роль и поддержку Европарламента в этом вопросе.

Стороны также обсудили вопрос безопасности и стабильности в регионе и мире, а также ряд актуальных вопросов.

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Версия на английском языке Head of European Parliament, Georgian PM mull European integration process

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