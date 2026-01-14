Глава ЕК: Украина получит кредит в 90 млрд евро в течение двух лет

Еврокомиссия (ЕК) представила проекты законодательных актов, направленных на реализацию решения Европейского совета по займу в размере 90 млрд евро с целью финансовой поддержки Украины на период 2026-2027 годы.

Как передает Report, об этом заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в соцсети Х.

"Мы все хотим мира для Украины. Для этого Украина должна быть сильной. Сегодня мы представляем наше предложение о предоставлении кредита в размере 90 млрд евро на 2026 и 2027 годы", - отметила она.

По данным украинских СМИ, из этой суммы 30 млрд евро пойдет на поддержку госбюджета страны, а 60 млрд – на военную поддержку.