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Глава "Вагнер": ВС РФ могут применить ядерное оружие в Белгородской области

Глава "Вагнер": ВС РФ могут применить ядерное оружие в Белгородской области Россия может ударить ядерным оружием по своей же территории под видом операции по уничтожению "противника" в Белгородской области.
В регионе
6 июня 2023 г. 16:10
Глава Вагнер: ВС РФ могут применить ядерное оружие в Белгородской области

Россия может ударить ядерным оружием по своей же территории под видом операции по уничтожению "противника" в Белгородской области.

Как передает Report, об этом заявил глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в своем видеообращении.

По его мнению, ситуация сейчас очень похожа на приготовление к такому удару.

"И не потому ли мы отступаем в Белгородской области, давая им продвигаться, что по чужой территории бросать ядерное оружие страшно, а по своей бросим - покажем, какие мы красавчики психически больные", - отметил Пригожин.

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Версия на азербайджанском языке Priqojın: "Rusiya hərbçiləri Belqorod vilayətinə nüvə zərbəsi endirə bilər"

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