Глава "Вагнер": ВС РФ могут применить ядерное оружие в Белгородской области

Россия может ударить ядерным оружием по своей же территории под видом операции по уничтожению "противника" в Белгородской области.

Россия может ударить ядерным оружием по своей же территории под видом операции по уничтожению "противника" в Белгородской области.

Как передает Report, об этом заявил глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в своем видеообращении.

По его мнению, ситуация сейчас очень похожа на приготовление к такому удару.

"И не потому ли мы отступаем в Белгородской области, давая им продвигаться, что по чужой территории бросать ядерное оружие страшно, а по своей бросим - покажем, какие мы красавчики психически больные", - отметил Пригожин.