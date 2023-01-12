Глава Антикоррупционного комитета Армении вызовет экс-глав Высшего судебного совета

Следственные органы проведут очную ставку с участием двух бывших председателей Высшего судебного совета (ВСС) Армении Гагика Джангиряна и Рубена Вардазаряна.

Следственные органы проведут очную ставку с участием двух бывших председателей Высшего судебного совета (ВСС) Армении Гагика Джангиряна и Рубена Вардазаряна.

Как передает Report, об этом сообщает газета "Жоховурд".

По сведениям издания, очную ставку намерен организовать председатель Антикоррупционного комитета (бывшая Специальная следственная служба) Сасун Хачатрян. История связана с уголовным производством по скандальной записи разговора двух чиновников. Дело было прекращено Следственным комитетом 8 декабря 2022 года, однако 10 января стало известно, что расследование возобновлено решением замгенпрокурора.

Напомним, что в ходе прошлогодней пресс-конференции Вардазарян опубликовал запись своего разговора с Джангиряном, тем самым пролив свет на ряд эпизодов, связанных с давлением на судебную систему. Во время разговора Джангирян уговаривает своего собеседника, Вардазаряна, "уйти по-хорошему", то есть оставить пост главы ВСС под гарантии о том, что в будущем ему не будет грозить уголовное преследование.

В разговоре была использована нецензурная лексика. После этого было возбуждено уголовное дело, однако СК не признал Вардазаряна потерпевшей стороной, никто не был привлечен в качестве обвиняемого.