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Глава Антикоррупционного комитета Армении вызовет экс-глав Высшего судебного совета

Глава Антикоррупционного комитета Армении вызовет экс-глав Высшего судебного совета Следственные органы проведут очную ставку с участием двух бывших председателей Высшего судебного совета (ВСС) Армении Гагика Джангиряна и Рубена Вардазаряна.
В регионе
12 января 2023 г. 10:42
Глава Антикоррупционного комитета Армении вызовет экс-глав Высшего судебного совета

Следственные органы проведут очную ставку с участием двух бывших председателей Высшего судебного совета (ВСС) Армении Гагика Джангиряна и Рубена Вардазаряна.

Как передает Report, об этом сообщает газета "Жоховурд".

По сведениям издания, очную ставку намерен организовать председатель Антикоррупционного комитета (бывшая Специальная следственная служба) Сасун Хачатрян. История связана с уголовным производством по скандальной записи разговора двух чиновников. Дело было прекращено Следственным комитетом 8 декабря 2022 года, однако 10 января стало известно, что расследование возобновлено решением замгенпрокурора.

Напомним, что в ходе прошлогодней пресс-конференции Вардазарян опубликовал запись своего разговора с Джангиряном, тем самым пролив свет на ряд эпизодов, связанных с давлением на судебную систему. Во время разговора Джангирян уговаривает своего собеседника, Вардазаряна, "уйти по-хорошему", то есть оставить пост главы ВСС под гарантии о том, что в будущем ему не будет грозить уголовное преследование.

В разговоре была использована нецензурная лексика. После этого было возбуждено уголовное дело, однако СК не признал Вардазаряна потерпевшей стороной, никто не был привлечен в качестве обвиняемого.

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Версия на английском языке Head of Armenia’s Anti-Corruption Committee to call ex-heads of Supreme Judicial Council

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