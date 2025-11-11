Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Геворг Папоян пожелал первым попробовать хлеб из казахстанской пшеницы

    В регионе
    • 11 ноября, 2025
    • 14:19
    Министр экономики Армении Геворг Папоян заявил, что готов первым попробовать хлеб из казахстанской пшеницы, ввезенной транзитом через Азербайджан.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    "Сначала я съем этот пшеничный хлеб", - написал министр в соцсетях.

    Напомним, ранее в Армению прибыл поезд с казахстанским зерном, проследовав через территорию Казахстана, России, Азербайджана и Грузии. Было доставлено около 1000 тонн пшеницы четвертого класса. Поставка стала возможной благодаря снятию со стороны Азербайджана ограничений на транзитные грузоперевозки.

