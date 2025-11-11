Геворг Папоян пожелал первым попробовать хлеб из казахстанской пшеницы
Министр экономики Армении Геворг Папоян заявил, что готов первым попробовать хлеб из казахстанской пшеницы, ввезенной транзитом через Азербайджан.
Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.
"Сначала я съем этот пшеничный хлеб", - написал министр в соцсетях.
Напомним, ранее в Армению прибыл поезд с казахстанским зерном, проследовав через территорию Казахстана, России, Азербайджана и Грузии. Было доставлено около 1000 тонн пшеницы четвертого класса. Поставка стала возможной благодаря снятию со стороны Азербайджана ограничений на транзитные грузоперевозки.
