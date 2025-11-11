Ermənistanlı nazir: Azərbaycan vasitəsilə gətirilmiş buğdadan hazırlanan çörəyi ilk dadmağa hazıram
Region
- 11 noyabr, 2025
- 14:56
Ermənistanın iqtisadiyyat naziri Qevorq Papoyan bildirib ki, Azərbaycandan tranzitlə ölkəsinə gətirilən Qazaxıstan buğdasından hazırlanan çörəyi birinci dadmağa hazırdır.
Bu barədə "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir.
"Birinci mən bu buğdadan hazırlanan çörəyi dadmağa hazıram", - nazir sosial şəbəkələrdə yazıb.
Daha əvvəl məlumat verilmişdi ki, Qazaxıstan taxılı ilə yüklənmiş qatar Qazaxıstan, Rusiya, Azərbaycan və Gürcüstan ərazisindən keçərək Ermənistana çatıb. Təxminən 1 000 ton dördüncü sinif buğda çatdırılmışdı. Təchizat Azərbaycanın tranzit yük daşımalarına qoyduğu məhdudiyyətləri aradan qaldırması sayəsində mümkün olub.
Son xəbərlər
15:45
Türkiyəli gimnast: "Uzun müddət idi ki, Gəncədəki yarışa hazırlaşırdım"Fərdi
15:42
Sabah Sədərək rayonunun bəzi ərazilərində işıq olmayacaqEnergetika
15:29
TRIPP layihəsi Süveyş kanalı kimi beynəlxalq ticarətdə mühüm rol oynaya bilər - RƏYİnfrastruktur
15:23
Bakıda mənzildə yanğın olub, ölən varHadisə
15:18
Türkiyədə tikilməkdə olan körpünün taxta konstruksiyası çöküb, üç nəfər ölübRegion
15:12
Türkiyə və Misir sabah Qəzzada atəşkəsi müzakirə edəcəklərDigər ölkələr
15:08
Lamin Yamal İspaniya millisinin heyətindən çıxarılıbFutbol
15:01
Paşinyan Aİ səfirləri ilə Vaşinqton sammitinin nəticələrini müzakirə edibXarici siyasət
15:01