    Region
    • 11 noyabr, 2025
    • 14:56
    Ermənistanlı nazir: Azərbaycan vasitəsilə gətirilmiş buğdadan hazırlanan çörəyi ilk dadmağa hazıram

    Ermənistanın iqtisadiyyat naziri Qevorq Papoyan bildirib ki, Azərbaycandan tranzitlə ölkəsinə gətirilən Qazaxıstan buğdasından hazırlanan çörəyi birinci dadmağa hazırdır.

    Bu barədə "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir.

    "Birinci mən bu buğdadan hazırlanan çörəyi dadmağa hazıram", - nazir sosial şəbəkələrdə yazıb.

    Daha əvvəl məlumat verilmişdi ki, Qazaxıstan taxılı ilə yüklənmiş qatar Qazaxıstan, Rusiya, Azərbaycan və Gürcüstan ərazisindən keçərək Ermənistana çatıb. Təxminən 1 000 ton dördüncü sinif buğda çatdırılmışdı. Təchizat Azərbaycanın tranzit yük daşımalarına qoyduğu məhdudiyyətləri aradan qaldırması sayəsində mümkün olub.

    Ermənistan Gevorq Papoyan Azərbaycan
    Геворг Папоян пожелал первым попробовать хлеб из казахстанской пшеницы
    Armenian minister ready to try bread from wheat delivered via Azerbaijan

