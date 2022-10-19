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Генштаб ВСУ: За сутки ВС РФ нанесли 10 ракетных и 18 авиаударов по Украине

Генштаб ВСУ: За сутки ВС РФ нанесли 10 ракетных и 18 авиаударов по Украине За сутки российские оккупанты нанесли 10 ракетных и 18 авиационных ударов по Украине.
В регионе
19 октября 2022 г. 09:45
Генштаб ВСУ: За сутки ВС РФ нанесли 10 ракетных и 18 авиаударов по Украине

За сутки российские оккупанты нанесли 10 ракетных и 18 авиационных ударов по Украине.

Как передает Report, об этом сказано в сообщении Генштаба ВС Украины.

"В течение суток противник нанес 10 ракетных и 18 авиационных ударов, совершил более 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам подверглись районы более 10 населенных пунктов. Среди них - Киев, Житомир, Харьков, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Курахово Донецкой области, Трихаты Николаевской области и Николаева. Для этого противник использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты", - говорится в сообщении.

По данным УНИАН, ВС России использовали 14 беспилотных летательных аппаратов иранского производства Shahed-136, 10 из которых сбили подразделения Сил обороны.

В октябре ВС РФ начал активно атаковать иранскими дронами украинские объекты инфраструктуры, расположенные в разных городах, в том числе в Киеве. В результате массированной атаки 10 октября погибли 20 человек, а 108 - получили ранения. Был поврежден ряд объектов критической инфраструктуры, в частности, ТЭС.

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