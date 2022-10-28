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Генштаб ВСУ: За сутки уничтожены 9 танков, 10 бронемашин

Генштаб ВСУ: За сутки уничтожены 9 танков, 10 бронемашин За минувшие сутки ВС Украины ликвидировали около 480 российских военнослужащих. Также были уничтожены 9 танков и более 10 бронемашин.
В регионе
28 октября 2022 г. 11:11
Генштаб ВСУ: За сутки уничтожены 9 танков, 10 бронемашин

За минувшие сутки ВС Украины ликвидировали около 480 российских военнослужащих. Также были уничтожены 9 танков и более 10 бронемашин.

Как передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВСУ, общие потери ВС России с начала боевых действий составили 69 700 человек.

Кроме того, к 28 октября потери ВС РФ составили: танки - 2 640 (+9) ед., боевые бронированные машины - 5 378 (+14), артиллерийские системы - 1 698 (+8), РСЗО - 379, средства ПВО - 192, самолеты - 272 (+1), вертолеты - 251 (+2), БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 401 (+3), крылатые ракеты - 351, корабли/катера - 16, автомобильная техника и автоцистерны - 4 088 (+10), специальная техника - 151 (+1).

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Версия на английском языке General Staff of Ukraine reveals Russia's losses

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