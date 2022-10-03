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Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили 60,43 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили 60,43 тыс. человек За минувшие сутки ВС Украины ликвидировали 320 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 60 430 человек.
В регионе
3 октября 2022 г. 10:48
Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили 60,43 тыс. человек

За минувшие сутки ВС Украины ликвидировали 320 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 60 430 человек.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

На 3 октября общие потери ВС РФ составили: танки - 2 380 (+3), боевые бронированные машины - 4 991 (+16), артиллерийские системы - 1 405, РСЗО - 338 (+1), средства ПВО - 176, самолеты - 265 (+1), вертолеты - 228 (+1), беспилотники оперативно-тактического уровня - 1 026 (+11), крылатые ракеты - 246, корабли / катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 3 811 (+15), специальная техника - 131.

"Наибольшие потери за прошлые сутки противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях", - сказано в сообщении ВСУ.

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