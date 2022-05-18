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Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили более 28 тысяч военнослужащих

Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили более 28 тысяч военнослужащих С начала войны в Украине российские войска потеряли более 28 300 военнослужащих из личного состава. При этом уничтожены более 440 беспилотников.
В регионе
18 мая 2022 г. 11:15
Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили более 28 тысяч военнослужащих

С начала войны в Украине российские войска потеряли более 28 300 военнослужащих из личного состава. При этом уничтожены более 440 беспилотников.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Ликвидировано 1250 российских танков, 3043 боевых бронированных машин, 586 артиллерийских систем, 199 РСЗО, 91 средство ПВО, 202 самолета, 167 вертолетов.

В Генштабе ВСУ сообщили, что наибольшие потери среди российских ВС за минувшие сутки наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.

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Версия на английском языке Ukrainian General Staff announces number of Russia's losses
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı Rusiyanın itkilərini açıqlayıb

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