Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтяному терминалу в Крыму

Генштаб ВС Украины подтвердил удар по нефтяному терминалу в оккупированном Крыму.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"Подтверждено повторное поражение в ночь на 13 октября 2025 года предприятия "Морской нефтяной терминал" во временно оккупированной Феодосии", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что нефтяной терминал в Феодосии является важным логистическим звеном в обеспечении армии РФ горюче-смазочными материалами. Общий объем нефтепродуктов, которые могли храниться в резервуарах, составляет около 193 тыс. куб. м.

Также Генштаб сообщил, что в результате удара по нефтяному терминалу было повреждено 16 резервуаров с горючим, которые уцелели после предыдущей атаки. На территории предприятия вспыхнул масштабный пожар.

Кроме того, поражены еще три объекта - радиолокационная станция - РЛС П-18 в Крыму и пункт управления дронами на оккупированной территории в Херсонской области, а также склад боеприпасов в районе Макеевки в Донецкой области.