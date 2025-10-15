Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026
    В регионе
    • 15 октября, 2025
    • 11:26
    Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтяному терминалу в Крыму

    Генштаб ВС Украины подтвердил удар по нефтяному терминалу в оккупированном Крыму.

    Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

    "Подтверждено повторное поражение в ночь на 13 октября 2025 года предприятия "Морской нефтяной терминал" во временно оккупированной Феодосии", - сообщили в пресс-службе.

    Отмечается, что нефтяной терминал в Феодосии является важным логистическим звеном в обеспечении армии РФ горюче-смазочными материалами. Общий объем нефтепродуктов, которые могли храниться в резервуарах, составляет около 193 тыс. куб. м.

    Также Генштаб сообщил, что в результате удара по нефтяному терминалу было повреждено 16 резервуаров с горючим, которые уцелели после предыдущей атаки. На территории предприятия вспыхнул масштабный пожар.

    Кроме того, поражены еще три объекта - радиолокационная станция - РЛС П-18 в Крыму и пункт управления дронами на оккупированной территории в Херсонской области, а также склад боеприпасов в районе Макеевки в Донецкой области.

    генштаб ВСУ Украина Крым нефтяной терминал авиаудары

    Лента новостей