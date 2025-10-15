Ukrayna Krımda neft terminalına zərbə endirdiyini təsdiqləyib
Region
- 15 oktyabr, 2025
- 11:52
Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı işğal olunan Krımda neft terminalına zərbəni təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli KİV Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahının mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb.
"Oktyabrın 13-nə keçən gecə müvəqqəti olaraq işğal edilmiş Feodosiyada "Dəniz neft terminalı" müəssisəsinə təkrar zərbə endirildiyi təsdiqlənib", - mətbuat xidməti bildirib.
Həmçinin Baş Qərargahdan bildirilib ki, neft terminalına zərbə nəticəsində 16 çən zədələnib. Müəssisənin ərazisində böyük yanğın baş verib.
Bundan əlavə, daha bir neçə hədəf Xerson vilayətinin işğal olunmuş ərazisində dronların idarəetmə məntəqəsi və Donetsk vilayətinin Makeyevka rayonunda sursat anbarı vurulub.
Son xəbərlər
12:37
"Kəpəz" daha bir futbolçunun keçidini rəsmləşdiribFutbol
12:37
Murad Mirzəyev: TƏBİB tabeli xəstəxanalarda radioloji xidmətlərlə bağlı hədəfin 70 %-i yenilənibSağlamlıq
12:36
"Azərişıq": Qarabağda bütün yaşayış evləri 100 % elektrik enerjisi ilə təmin edilibEnergetika
12:35
Mahir Məmmədov: "Şəhriyar Məmmədyarov son partiyada bir dəqiqəlik konsentrasiyanı itirdi"Fərdi
12:34
AFFA Yüksək Qızlar Liqasında çıxış edən üç futbolçu cəzalanıbFutbol
12:29
"Xilasedici" heyətini rusiyalı voleybolçu ilə gücləndiribKomanda
12:29
Kərkicahana köçlə bağlı işlər aparılırDaxili siyasət
12:25
Azərbaycan klubunun futbolçusu və baş məşqçisi 4 oyunluq cəzalandırılıblarFutbol
12:15
Foto