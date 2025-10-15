İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Ukrayna Krımda neft terminalına zərbə endirdiyini təsdiqləyib

    Region
    • 15 oktyabr, 2025
    • 11:52
    Ukrayna Krımda neft terminalına zərbə endirdiyini təsdiqləyib

    Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı işğal olunan Krımda neft terminalına zərbəni təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli KİV Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahının mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb.

    "Oktyabrın 13-nə keçən gecə müvəqqəti olaraq işğal edilmiş Feodosiyada "Dəniz neft terminalı" müəssisəsinə təkrar zərbə endirildiyi təsdiqlənib", - mətbuat xidməti bildirib.

    Həmçinin Baş Qərargahdan bildirilib ki, neft terminalına zərbə nəticəsində 16 çən zədələnib. Müəssisənin ərazisində böyük yanğın baş verib.

    Bundan əlavə, daha bir neçə hədəf Xerson vilayətinin işğal olunmuş ərazisində dronların idarəetmə məntəqəsi və Donetsk vilayətinin Makeyevka rayonunda sursat anbarı vurulub.

    Ukrayna krım Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтяному терминалу в Крыму

    Son xəbərlər

    12:37

    "Kəpəz" daha bir futbolçunun keçidini rəsmləşdirib

    Futbol
    12:37

    Murad Mirzəyev: TƏBİB tabeli xəstəxanalarda radioloji xidmətlərlə bağlı hədəfin 70 %-i yenilənib

    Sağlamlıq
    12:36

    "Azərişıq": Qarabağda bütün yaşayış evləri 100 % elektrik enerjisi ilə təmin edilib

    Energetika
    12:35

    Mahir Məmmədov: "Şəhriyar Məmmədyarov son partiyada bir dəqiqəlik konsentrasiyanı itirdi"

    Fərdi
    12:34

    AFFA Yüksək Qızlar Liqasında çıxış edən üç futbolçu cəzalanıb

    Futbol
    12:29

    "Xilasedici" heyətini rusiyalı voleybolçu ilə gücləndirib

    Komanda
    12:29

    Kərkicahana köçlə bağlı işlər aparılır

    Daxili siyasət
    12:25

    Azərbaycan klubunun futbolçusu və baş məşqçisi 4 oyunluq cəzalandırılıblar

    Futbol
    12:15
    Foto

    Gürcüstandakı azərbaycandilli məktəblərə yeni dərsliklər göndərilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti