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Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили 25 100 человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили 25 100 человек С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла уже около 25 100 военнослужащих.
В регионе
7 мая 2022 г. 11:48
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили 25 100 человек

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла уже около 25 100 военнослужащих.

Как передает Report, об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Общие боевые потери противника с начала боевых действий составили: личного состава - около 25 100 человек. Кроме того, уничтожено 1 122 танков, 2 713 боевых бронированных машин, 172 РСЗО, 84 средства ПВО, 199 самолетов, 155 вертолетов, 11 кораблей/катеров, 341 БПЛА оперативно-тактического уровня, 38 единиц специальная техника, 90 крылатых ракет", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

В нем уточняется, что наибольшие потери в течение прошедших суток ВС РФ понесли на территории Слобожанского операционного района.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna MN: "Rusiyanın 25 100 hərbçisi məhv edilib"

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