О нас
Аудио новости

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ поставили 24,5 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ поставили 24,5 тыс. человек С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла уже около 24,5 тыс. военнослужащих.
В регионе
4 мая 2022 г. 10:45
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ поставили 24,5 тыс. человек

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла уже около 24,5 тыс. военнослужащих.

Как передает Report, об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.05 ориентировочно составили: личного состава - около 24 500 человек. Кроме того, уничтожено 1 077 танков, 2 610 боевых бронированных машин, 491 артиллерийских систем, 163 РСЗО, 81 средство ПВО, 194 самолетов, 155 вертолетов, 1 867 автомобильной техники и автоцистерн, 10 кораблей/катеров, 303 БПЛА оперативно-тактического уровня, 38 единиц специальная техника, 87 крылатых ракет", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

В нем уточняется, что наибольшие потери в течение прошедших суток ВС РФ понесли на Изюмском и Новопавловском направлениях.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukrayna MN: "İndiyədək Rusiyanın 24 500 hərbçisi zərərsizləşdirilib"

Экслюзивные новости

Глава региона: Украина контролирует 50 процентов Донецкой области
ФотоГлава региона: Украина контролирует 50 процентов Донецкой области
2 мая 2022 г. 16:00
Офицер ВСУ: Нас пытаются взять в окружение, но не получается
Офицер ВСУ: Нас пытаются взять в окружение, но не получается
30 апреля 2022 г. 13:10
Готовится законопроект об изменении полномочий МЧС
Готовится законопроект об изменении полномочий МЧС
30 апреля 2022 г. 10:02
Доступ к ЮГК сделает Болгарию независимой в вопросе поставок природного газа
Доступ к ЮГК сделает Болгарию независимой в вопросе поставок природного газа
29 апреля 2022 г. 21:03
Под руководством Азербайджана и Турции будет создано страховое объединение тюркских государств
Под руководством Азербайджана и Турции будет создано страховое объединение тюркских государств
29 апреля 2022 г. 17:38
Рахман Гумметов: Пассажирские перевозки в освобожденные от оккупации территории будут расширяться
Рахман Гумметов: Пассажирские перевозки в освобожденные от оккупации территории будут расширяться
29 апреля 2022 г. 12:30
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
27 апреля 2022 г. 16:27
TƏBIB: Только две больницы в Баку принимают пациентов с COVID-19
TƏBIB: Только две больницы в Баку принимают пациентов с COVID-19
27 апреля 2022 г. 14:25
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
26 апреля 2022 г. 13:21
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
26 апреля 2022 г. 11:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi