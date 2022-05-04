Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ поставили 24,5 тыс. человек

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла уже около 24,5 тыс. военнослужащих.

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла уже около 24,5 тыс. военнослужащих.

Как передает Report, об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.05 ориентировочно составили: личного состава - около 24 500 человек. Кроме того, уничтожено 1 077 танков, 2 610 боевых бронированных машин, 491 артиллерийских систем, 163 РСЗО, 81 средство ПВО, 194 самолетов, 155 вертолетов, 1 867 автомобильной техники и автоцистерн, 10 кораблей/катеров, 303 БПЛА оперативно-тактического уровня, 38 единиц специальная техника, 87 крылатых ракет", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

В нем уточняется, что наибольшие потери в течение прошедших суток ВС РФ понесли на Изюмском и Новопавловском направлениях.