Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили около 66 тыс. человек

ВС Украины за прошедшие сутки ликвидировали еще 530 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили около 66 тыс. человек.

ВС Украины за прошедшие сутки ликвидировали еще 530 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили около 66 тыс. человек.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

На 18 октября общие потери ВС РФ составили: танки - 2 548 (+11) ед., боевые бронированные машины - 5 219 (+14), артиллерийские системы - 1 622 (+23), РСЗО - 372 (+6), средства ПВО - 188 (+1), самолеты - 268, вертолеты - 242, БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 276 (+35), крылатые ракеты - 318 (+2), корабли /катера - 16, автомобильная техника и автоцистерны - 3 985 (+16), специальная техника - 144.