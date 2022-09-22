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Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 55,5 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 55,5 тыс. человек ВС Украины за минувшие сутки ликвидировали 400 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 55 510 человек.
В регионе
22 сентября 2022 г. 10:40
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 55,5 тыс. человек

ВС Украины за минувшие сутки ликвидировали 400 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 55 510 человек.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

На 22 сентября общие потери ВС РФ составили: танки - 2 236 (+9), боевые бронированные машины - 4 776 (+28), артиллерийские системы - 1 341 (+1), РСЗО - 318, средства ПВО - 169 (+1), самолеты - 253, вертолеты - 218 (+1), беспилотники оперативно-тактического уровня - 941 (+9), крылатые ракеты - 240 (+1), корабли / катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 3 630 (+20), специальная техника - 125.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: "Son sutkada Rusiya ordusunun 400 hərbçisi məhv edilib”

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