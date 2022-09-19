Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 54,65 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 54,65 тыс. человек

За сутки ВС Украины уничтожили 170 российских военнослужащих. Всего с начала боевых действий потери ВС России составили 54 650 человек.

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За сутки ВС Украины уничтожили 170 российских военнослужащих. Всего с начала боевых действий потери ВС России составили 54 650 человек. Об этом передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВСУ. На 19 сентября общие потери ВС РФ составили: танки ‒ 2 212 (+2) ед., боевые

бронированные машины ‒ 4 720 (+2), артиллерийские системы – 1 313 (+4), РСЗО – 312, средства ПВО ‒ 168, самолеты - 251, вертолеты – 217, БПЛА оперативно-тактического уровня – 920 (+2), крылатые ракеты ‒ 238, корабли /катера ‒ 15,

автомобильная техника и автоцистерны – 3 581 (+3), специальная техника ‒ 125 (+3). Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке General Staff of Ukraine discloses Russia's losses