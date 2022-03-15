Генштаб ВСУ назвал общие потери российских войск с начала боевых действий

Общие боевые потери российской армии с 24 февраля по 15 марта ориентировочно составили более 13 500 человек личного состава.

Общие боевые потери российской армии с 24 февраля по 15 марта ориентировочно составили более 13 500 человек личного состава.

Как передает Report, об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

В ходе боевых действий противник потерял 404 танка, 1 279 боевых бронированных машин, 150 артиллерийских систем, 64 ракетные системы залпового огня, 36 средств ПВО, 640 единиц автомобильной техники, 60 цистерн с ГСМ и три катера.

Также были сбиты 81 самолет, 95 вертолетов и 9 БПЛА оперативно-тактического уровня.

"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - подчеркнули в Генштабе.