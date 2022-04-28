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Генсек ПА ОЧЭС и спикер парламента Грузии обсудили ситуацию в Украине

Генсек ПА ОЧЭС и спикер парламента Грузии обсудили ситуацию в Украине Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с генсеком Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС) Асефом Гаджиевым.
В регионе
28 апреля 2022 г. 13:17
Генсек ПА ОЧЭС и спикер парламента Грузии обсудили ситуацию в Украине

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с генсеком Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС) Асефом Гаджиевым.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа Грузии.

В ходе встречи спикер отметил особую значимость сотрудничества между черноморскими странами с учетом существующих региональных вызовов и ПА ОЧЭС является хорошей платформой для укрепления регионального партнерства.

На встрече также были обсуждены процессы, происходящие в Украине и Черноморском регионе, подчеркнуто, что военное вмешательство России в Украину может привести к серьезным последствиям как в регионе, так и в мире в целом.

Стороны выразили готовность и в дальнейшем развивать плодотворное сотрудничество в Черноморском регионе.

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Версия на азербайджанском языке Asəf Hacıyev Gürcüstan parlamentinin sədri ilə Ukraynanı müzakirə edib

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