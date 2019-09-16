​Генсек ООН призвал наладить диалог по вопросу ядерной сделки с Ираном

ООН обеспокоена ростом напряженности вокруг ядерной программы Ирана и призывает заинтересованные стороны наладить устойчивый диалог для мира и стабильности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в послании генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, которое зачитал замгенсекретаря ООН и исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов участникам Генеральной конференции МАГАТЭ.

"Приветствую усилия агентства (МАГАТЭ - ред) по проверке обязательств Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий. Тем не менее, растущая напряженность в связи с иранским ядерным вопросом все больше беспокоит нас. Устойчивый диалог крайне необходим для обеспечения мира и стабильности в регионе", - отметил генсек ООН.

Отметим, что 63-я сессия Генеральной конференции МАГАТЭ началась в сегодня в отделении ООН в Вене. Представители более 170 стран до 20 сентября будут обсуждать развитие атомной энергетики, проблемы ядерной безопасности, а также режим гарантий о нераспространении ядерного оружия и ядерные досье Ирана и КНДР.