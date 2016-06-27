​Генсек ООН: Договоренность Израиля и Турции - сигнал к стабильности

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун приветствовал договоренности Израиля и Турции о нормализации отношений, назвав их "обнадеживающим сигналом к стабильности в регионе", сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Я приветствую сегодняшнее объявление о нормализации отношений между Израилем и Турцией", — заявил генсек в Иерусалиме, где проводит встречу с президентом Израиля Реувеном Ривлином.

Главы правительств Израиля и Турции объявили о достижении договоренностей о нормализации отношений после шести лет взаимной отчужденности. Сделка предполагает возвращение послов в Тель-Авив и Анкару, совместную работу над нормализацией гуманитарной ситуации в секторе Газа, а также налаживание сотрудничества в газовой сфере.