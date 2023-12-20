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Генсек ОДКБ прибудет с визитом в Армению

Генсек ОДКБ прибудет с визитом в Армению Генеральный секретарь Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов посетит 21 декабря Армению.
В регионе
20 декабря 2023 г. 12:39
Генсек ОДКБ прибудет с визитом в Армению

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов 21 декабря посетит Армению.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, об этом сообщает пресс-служба организации.

В рамках визита планируется встреча Тасмагамбетова с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

В ходе встречи будут обсуждены итоги совместного заседания СМИД, Совета министров обороны, КССБ ОДКБ и сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, состоявшихся в ноябре 2023 года в Минске.

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