Генсек ОДКБ прибудет с визитом в Армению

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов 21 декабря посетит Армению.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, об этом сообщает пресс-служба организации.
В рамках визита планируется встреча Тасмагамбетова с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.
В ходе встречи будут обсуждены итоги совместного заседания СМИД, Совета министров обороны, КССБ ОДКБ и сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, состоявшихся в ноябре 2023 года в Минске.