​Генсек НАТО встретился с главой МИД РФ

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Как сообщает Report со ссылкой на İnterfax, информацию по этому поводу распространил альянс.
Отмечается, что это вторая встреча Й.Столтенберга с С.Лавровым после того, как он стал генсеком. До этого они встречались в феврале текущего года "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности.
После встречи в Брюсселе Столтенберг сообщил, что обсуждалось положение на востоке Украины. "Речь шла о необходимости полного выполнения минских соглашений, прекращении огня, отводе тяжелых вооружений", - сказал генсек.
Столтенберг подчеркнул важность поддержания открытыми каналов связи, которые НАТО недавно обновила и проверила. "Это поможет избежать недопонимания", - отметил генсек альянса.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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