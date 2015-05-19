​Генсек НАТО встретился с главой МИД РФ

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как сообщает Report со ссылкой на İnterfax, информацию по этому поводу распространил альянс.

Отмечается, что это вторая встреча Й.Столтенберга с С.Лавровым после того, как он стал генсеком. До этого они встречались в феврале текущего года "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности.

После встречи в Брюсселе Столтенберг сообщил, что обсуждалось положение на востоке Украины. "Речь шла о необходимости полного выполнения минских соглашений, прекращении огня, отводе тяжелых вооружений", - сказал генсек.

Столтенберг подчеркнул важность поддержания открытыми каналов связи, которые НАТО недавно обновила и проверила. "Это поможет избежать недопонимания", - отметил генсек альянса.