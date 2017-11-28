Генсек: На предстоящем в будущем году саммите ГУАМ между странами-членами будут подписаны важные документы

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Тбилиси. 28 ноября. REPORT.AZ/ "В период председательства Молдовы в ГУАМ будет подписан заключительный документ о создании транспортного коридора и зоны свободной торговли между странами-членами этой организации".

Об этом грузинскому бюро Report заявил генсек ГУАМ Алтай Эфендиев.

По его словам, на Бакинском саммите 2007 года была достигнута предварительная договоренность в связи с созданием транспортного коридора между странами ГУАМ и сторонам дали различные поручения для продолжения работ в этом направлении. На прошедшем в 2013 году в Тбилиси мероприятии была утверждена определенная концепция: "Затрагивание на прошедшем в Тбилиси форуме "Шелковый путь" данного вопроса премьер-министром Молдовы Павлом Филипом также не случайно. Сейчас нам хочется превратить данную концепцию в стратегию".

А.Эфендиев сказал: "На данный момент перед нами стоят две важные задачи. Одна из них связана с созданием транспортного коридора, а другая - зоны свободной торговли. В будущем году председательство в ГУАМ переходит к Молдове. В следующем году также предусматривается встреча премьер-министров стран ГУАМ. На этой встрече решится вопрос реализации данной стратегии и будут подписаны соответствующие документы".