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Генсек: Двери НАТО остаются открытыми для Грузии

Генсек: Двери НАТО остаются открытыми для Грузии "Двери НАТО остаются открытыми для Грузии и Украины”.
В регионе
4 марта 2021 г. 18:42
Генсек: Двери НАТО остаются открытыми для Грузии

"Двери НАТО остаются открытыми для Грузии и Украины”.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг во время выступления в Европейском колледже в Брюсселе.

По его словам, для вступления в Альянс обе страны должны соответствовать стандартам НАТО: “Мой главный призыв к этим странам - сосредоточиться на реформах, укреплении демократических институтов и борьбе с коррупцией”.

Я.Столтенберг подчеркнул, что НАТО поддерживает Грузию и Украину в проведении реформ.

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Версия на азербайджанском языке Baş katib: “NATO-nun qapıları Gürcüstan üçün açıq qalır”

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