Генсек: Двери НАТО остаются открытыми для Грузии

"Двери НАТО остаются открытыми для Грузии и Украины”.

"Двери НАТО остаются открытыми для Грузии и Украины”.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг во время выступления в Европейском колледже в Брюсселе.

По его словам, для вступления в Альянс обе страны должны соответствовать стандартам НАТО: “Мой главный призыв к этим странам - сосредоточиться на реформах, укреплении демократических институтов и борьбе с коррупцией”.

Я.Столтенберг подчеркнул, что НАТО поддерживает Грузию и Украину в проведении реформ.