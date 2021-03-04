Генсек: Двери НАТО остаются открытыми для Грузии

"Двери НАТО остаются открытыми для Грузии и Украины”.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг во время выступления в Европейском колледже в Брюсселе.
По его словам, для вступления в Альянс обе страны должны соответствовать стандартам НАТО: “Мой главный призыв к этим странам - сосредоточиться на реформах, укреплении демократических институтов и борьбе с коррупцией”.
Я.Столтенберг подчеркнул, что НАТО поддерживает Грузию и Украину в проведении реформ.