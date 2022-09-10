Генпрокуратура: Из-за боевых действий в Украине погибли 383 ребенка

Из-за боевых действий в Украине погибли 383 ребенка, ранены 746.

Из-за боевых действий в Украине погибли 383 ребенка, ранены 746.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщила Генпрокуратура Украины.

"Наибольшее число пострадавших детей пришлось на Донецкую область - 389, Харьковской - 209, Киевской - 116, Николаевской - 72, Черниговской - 68, Луганской - 61, Херсонской - 55, Запорожской - 46, Днепропетровской - 26", - сказано в сообщении.

Отмечается, что эти цифры являются не окончательными, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.