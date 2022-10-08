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Генпрокуратура Армении конфискует 210 квартир и объектов экс-министра финансов

Генпрокуратура Армении конфискует 210 квартир и объектов экс-министра финансов Генпрокуратура Армении намерена конфисковать 210 квартир и объектов у бывшего министра финансов страны Гагика Хачатряна и связанных с ним лиц.
В регионе
8 октября 2022 г. 13:58
Генпрокуратура Армении конфискует 210 квартир и объектов экс-министра финансов

Генпрокуратура Армении намерена конфисковать 210 квартир и объектов у бывшего министра финансов страны Гагика Хачатряна и связанных с ним лиц.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом говорится в сообщении ведомства.

"В рамках механизма конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение, у Гагика Хачатряна и связанных с ним 25 лиц конфискации подлежат 210 единиц недвижимого имущества, из них 60 - в Ереване", - говорится в сообщении.

Кроме того, прокуратура требует конфисковать 14 транспортных средств, доли в 33 компаниях, а также более чем 40 млрд драмов (почти 98,8 млн долларов).

Ранее стало известно, что семья экс-министра финансов оспорит иск о конфискации своего имущества в Калифорнии.

5 мая в суд центрального округа Калифорнии был представлен иск с требованием конфискации недвижимости коммерческого значения в лос-анджелесском квартале Холмби Хилз, принадлежащей Хачатрянам.

Экс-министр финансов Армении проходит обвиняемым по делу о присвоении или растрате чужого имущества, соучастии в присвоении или растрате чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения в особо крупных размерах, а также соучастии в легализации доходов, полученных незаконным путем в особо крупных размерах.

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