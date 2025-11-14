Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Гендиректор ЕК и глава Совбеза Армении обсудили вопрос открытия региональных коммуникаций

    В регионе
    • 14 ноября, 2025
    • 17:51
    Гендиректор ЕК и глава Совбеза Армении обсудили вопрос открытия региональных коммуникаций

    Гендиректор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Герт Ян Купман и секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в ходе телефонного разговора обсудили вопрос разблокировки региональных коммуникаций.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Они подчеркнули необходимость расширения экономических и транспортных маршрутов между Евросоюзом, Южным Кавказом и Центральной Азией.

    Кроме того, Купман и Григорян обсудили перспективы углубления сотрудничества Армения-Евросоюз.

