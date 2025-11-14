Гендиректор ЕК и глава Совбеза Армении обсудили вопрос открытия региональных коммуникаций
В регионе
- 14 ноября, 2025
- 17:51
Гендиректор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Герт Ян Купман и секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в ходе телефонного разговора обсудили вопрос разблокировки региональных коммуникаций.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Они подчеркнули необходимость расширения экономических и транспортных маршрутов между Евросоюзом, Южным Кавказом и Центральной Азией.
Кроме того, Купман и Григорян обсудили перспективы углубления сотрудничества Армения-Евросоюз.
