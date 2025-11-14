İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Avropa Komissiyası və Ermənistan regional kommunikasiyaların açılmasını müzakirə ediblər

    Region
    • 14 noyabr, 2025
    • 18:04
    Avropa Komissiyasının (AK) Qonşuluq və Genişlənmə Danışıqları üzrə baş direktoru Gert Yan Kupman və Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan telefon danışığı zamanı regional kommunikasiyaların açılması məsələsini müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri məlumat yayıb.

    Onlar Avropa İttifaqı, Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya arasında iqtisadi və nəqliyyat marşrutlarının genişləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar.

    Bundan başqa, Kupman və Qriqoryan Ermənistanla Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi perspektivlərini müzakirə ediblər.

    Avropa Komissiyası Ermənistan Təhlükəsizlik Şurası
    Гендиректор ЕК и глава Совбеза Армении обсудили вопрос открытия региональных коммуникаций
    EU, Armenia discuss issue of unblocking regional transport links

