Геладзе: Обнаружены все важные фрагменты упавшего в Грузии самолета ВВС Турции
В регионе
- 13 ноября, 2025
- 13:49
Найдены все важные для проведения расследования фрагменты упавшего на территории Грузии 11 ноября турецкого военного самолета Lockheed C-130 Hercules.
Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил глава МВД Грузии Гела Геладзе.
"Все важные для расследования технические средства и фрагменты самолета найдены, ведется экспертиза. К поисковым и спасательным мероприятиям были подключены более 1 тыс. человек - представители как грузинской, так и турецкой стороны", - сказал он.
Ранее турецкие СМИ сообщили о том, что найденные фрагменты будут доставлены в провинцию Кайсери.
Последние новости
14:13
Глава ЕК: ЕС обсуждает 3 варианта финансовой поддержки УкраиныДругие страны
14:09
Власти Кыргызстана запретили майнинг криптовалют до весны 2026 годаВ регионе
14:09
Потерпевший крушение в Грузии турецкий самолет C-130 проходил техобслуживание в октябреВ регионе
14:09
Фото
Монетный двор США отчеканил последние монеты достоинством в один центЭто интересно
14:06
Член "Кворума Двенадцати Апостолов" поблагодарил Азербайджан за всестороннюю поддержкуРелигия
14:04
Министр: Узбекистан проводит большую работу по сохранению своего культурного наследияКультура
14:02
Фото
Жителям сел Дашбулаг и Бадара вручены ключи от новых квартир - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
13:58
Председатель УМК: Азербайджан является примером толерантности в миреРелигия
13:56
Фото