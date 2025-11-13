Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Геладзе: Обнаружены все важные фрагменты упавшего в Грузии самолета ВВС Турции

    В регионе
    • 13 ноября, 2025
    • 13:49
    Геладзе: Обнаружены все важные фрагменты упавшего в Грузии самолета ВВС Турции

    Найдены все важные для проведения расследования фрагменты упавшего на территории Грузии 11 ноября турецкого военного самолета Lockheed C-130 Hercules.

    Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил глава МВД Грузии Гела Геладзе.

    "Все важные для расследования технические средства и фрагменты самолета найдены, ведется экспертиза. К поисковым и спасательным мероприятиям были подключены более 1 тыс. человек - представители как грузинской, так и турецкой стороны", - сказал он.

    Ранее турецкие СМИ сообщили о том, что найденные фрагменты будут доставлены в провинцию Кайсери.

    Gela Geladze: Türkiyənin Gürcüstanda qəzaya uğrayan təyyarəsinin bütün vacib fraqmentləri tapılıb

    Лента новостей