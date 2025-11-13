Геладзе: Обнаружены все важные фрагменты упавшего в Грузии самолета ВВС Турции

Найдены все важные для проведения расследования фрагменты упавшего на территории Грузии 11 ноября турецкого военного самолета Lockheed C-130 Hercules.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил глава МВД Грузии Гела Геладзе.

"Все важные для расследования технические средства и фрагменты самолета найдены, ведется экспертиза. К поисковым и спасательным мероприятиям были подключены более 1 тыс. человек - представители как грузинской, так и турецкой стороны", - сказал он.

Ранее турецкие СМИ сообщили о том, что найденные фрагменты будут доставлены в провинцию Кайсери.